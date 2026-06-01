Омские приставы арестовали счета футбольного «Иртыша» из-за долгов

Отдел судебных приставов по Октябрьскому округу Омска наложил арест в отношении футбольного клуба «Иртыш». Исполнительный лист на 8,1 млн рублей датирован 26 мая этого года.
Источники возникновения долга не уточнены. Недавно, в конце апреля, завершился процесс по иску московского ООО «КРС» к клубу. ООО, специализирующееся на организации спортивных мероприятий, требовало там с команды примерно 13 млн рублей. Стороны в итоге заключили мировое соглашение. Согласно ему, «Иртыш» должен выплатить 7 млн рублей ежемесячными платежами до 31 декабря этого года.
Истцами по другим искам к «речникам» в основном являются гостиницы.
В клубе по оперативному запросу КП-Омск факт блокировки счетов пока никак комментировать не стали.
В текущем сезоне, в весенней его части, «Иртыш» играет во Второй лиге чемпионата России в группе «Золото», но занимает ныне последнее, десятое место. В календаре ему осталось сыграть один матч, 7 июня он дома встретится с «Волгарем».
Ранее КП-Омск писала, что экс-сотрудница «речников» отсудила у клуба 800 тыс. рублей по трудовому спору.