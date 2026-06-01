СУЭК-Красноярск подтвердила возможность расширить производство инновационных бездымных брикетов

В Красноярске прошла масштабная конференция участников Федерального проекта «Чистый воздух». Она объединила представителей 23 регионов России и 41 города, руководителей Минприроды, Минэнерго, надзорных органов и крупнейших промышленных компаний.
Открывая экологический форум, губернатор Красноярского края Михаил Котюков сделал акцент на практических шагах, которые регион уже предпринял для улучшения воздуха.
«Мы закрыли малые котельные, запретили устаревшее оборудование в бизнесе, перевели сотни автобусов на газ, работаем с частным сектором. У нас появился вкус к продолжению — и у предприятий, и у людей. Мы действительно хотим, чтобы наши города были комфортными для жизни, чистыми. Чтобы наши дети, хотели здесь развиваться и строить свое будущее. Поэтому важно, чтобы экономика была экологичной, а экология — экономичной», — заявил глава региона.
Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Максим Корольков, в свою очередь, сфокусировался на системной работе с людьми и неучтенными источниками загрязнения.
«Красноярск — город, с которого стартовал федеральный проект “Чистый воздух”. Именно отсюда пошла идея научиться управлять качеством воздуха. Сегодня мы снизили выбросы более чем на 20%, но главное — перешли от количества к качеству. Мы поняли: 90% эффективности — это умение объяснить людям, что мы реально делаем, и услышать их обратную связь. Работа в Красноярске 2026 годом не заканчивается — впереди тонкая настройка и обеление “серого” сектора», — подчеркнул Максим Корольков.
Опытом конкретных решений для частного сектора, который остается одним из главных источников приземных выбросов в городах, поделились участники специального круглого стола. Генеральный директор СУЭК-Красноярск Евгений Евтушенко напомнил об успешной практике использования уникального бездымного топлива «Сибирский брикет».
«Угли Канско-Ачинского бассейна — одни из самых экологичных в мире, с низким содержанием серы и малой зольностью. А “Сибирский брикет” — продукт его глубокой переработки, который производят на промышленном комплексе на Берёзовском разрезе. Это бездымное топливо горит равномерно, с большей теплоотдачей — более 6 тысяч килокалорий на килограмм. При этом совершенно не дымит. Кроме того, людям не нужно менять печи или котлы, брикет подходит для большинства существующих систем отопления», — рассказал Евгений Евтушенко.
Технология, разработанная совместно с красноярскими учеными, уже доказала свою эффективность. Во время Всемирной зимней Универсиады 2019 года СУЭК-Красноярк совместно с Администрацией г. Красноярска обеспечила бездымными брикетами более 9 тысяч домовладений. В течение двух недель жители отапливались экотопливом, а Министерство экологии края регулярно проводило замеры, которые показали: концентрация бенз (а)пирена в разных районах города снизилась на 65−83%, а в отдельных точках практически до 100%.
Это решение может быть востребовано для тех 4 тысяч домов, где нет технической возможности подключения к газу и электроотоплению или для установки твердотопливных котлов. Представители СУЭК-Красноярск на круглом столе подтвердили готовность обеспечить их экологичным топливом и масштабировать производство при условии государственной поддержки в виде субсидий или дотаций для населения, чтобы сделать чистое тепло доступным.
«Как любой продукт глубокой переработки, “Сибирский брикет” значительно дороже рядового угля: для производства 1 тонны бездымного топлива требуется 4 тонны сырья. Чтобы люди массово начали его использовать, нужна помощь со стороны государства. Совместными усилиями мы можем найти рецепты для улучшения ситуации с воздухом в частном секторе Красноярска», — резюмировал Евгений Евтушенко.
Прошедшая конференция показала: эффективные технологические решения, позволяющие совместить экономическую доступность тепла с экологической безопасностью, уже существуют. Задача власти и бизнеса — сделать их нормой для каждого дома.