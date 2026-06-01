Полиция проведет проверку после пожара на Ново-Сормовском кладбище

Ранее жители пожаловались на учиненный там разгром и поджог могил ветеранов.

Источник: Комсомольская правда

Полиция проведет проверку после пожара на Ново-Сормовском кладбище в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, ранее местный житель сообщил, что обнаружил следы поджога венков на могилах ветеранов Великой Отечественной Войны, расположенных на 67-м квартале некрополя. По словам мужчины, неизвестные действовали целенаправленно и повреждали именно захоронения участников войны.

Позднее эту информацию прокомментировали представители городской администрации. По их словам, учреждение уже направило обращение в полицию по фактам возгорания.

— На территории кладбища Ново-Сормовское локально на четырех кварталах были обнаружены в период засухи очаги возгорания сухой травы. Огонь перекинулся на венки, установленные на местах захоронений. Силами МЧС и пожарной охраны огонь был ликвидирован, — говорится в сообщении.

