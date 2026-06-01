Предприятие в Ардатове оштрафовали на 3,1 млн рублей за загрязнение реки Леметь

В Ардатове коммунальное предприятие сливало загрязненные сточные воды в реку Леметь. Сумма ущерба составила более 3,1 млн рублей, сообщает пресс-служба Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.
Очистные сооружения МУП «Водосток» в Ардатове были реконструированы в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». Сотрудники надзорного ведомства провели проверку на предприятии и выявили нарушения. В сточных водах, которые сбрасывались в реку Леметь, были превышены нормативы допустимых сбросов вредных веществ.
Ущерб, причиненный реке, составил более 3,1 млн рублей. МУП «Водосток» отказалось возместить сумму добровольно, поэтому взыскание произвел Арбитражный суд Нижегородской области.
