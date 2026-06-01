Выставка «Пушкин сквозь призму художника» пройдет в Нижнем Новгороде

«Благодарим Нижегородское театральное училище им. Е. А. Евстигнеева и Нижегородскую государственную областную универсальную научную библиотеку им. В. И. Ленина за профессионализм и вовлечённость в выставочный проект “Пушкин сквозь призму художника”. Благодаря их поддержке студенты смогли воплотить свои идеи, а зрители — смогут увидеть пушкинские произведения глазами нового поколения художников. Это яркий пример того, как сотрудничество культурных институций обогащает фестиваль “Пушкин без границ”, — отметила директор музея-заповедника А. С. Пушкина “Болдино” Нина Жиркова.