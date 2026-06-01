Выставка «Пушкин сквозь призму художника» пройдет в Нижнем Новгороде

Выставка «Пушкин сквозь призму художника» (0+) пройдет в рамках III Международного фестиваля искусств «Пушкин без границ». Экспозиция откроется 3 июня в Горьковском зале Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки имени Ленина.
Выставка представляет собой уникальный проект, над которым работали студенты второго курса театрально-декорационного отделения Нижегородского театрального училища под руководством заведующей отделением Эльвиры Котовой и преподавателя рисунка и живописи, члена Союза художников России Владимира Фуфачёва.
Организаторы фестиваля предложили студентам создать эскизы по произведениям Пушкина. Было отобрано 18 работ — все они выполнены в монохромной графике. Работы созданы по произведениям, большую часть из которых Пушкин написал именно в Болдине. Каждый эскиз — это взгляд в будущее возможного спектакля, попытка передать атмосферу, настроение и драматургию великих текстов.
«Благодарим Нижегородское театральное училище им. Е. А. Евстигнеева и Нижегородскую государственную областную универсальную научную библиотеку им. В. И. Ленина за профессионализм и вовлечённость в выставочный проект “Пушкин сквозь призму художника”. Благодаря их поддержке студенты смогли воплотить свои идеи, а зрители — смогут увидеть пушкинские произведения глазами нового поколения художников. Это яркий пример того, как сотрудничество культурных институций обогащает фестиваль “Пушкин без границ”, — отметила директор музея-заповедника А. С. Пушкина “Болдино” Нина Жиркова.
Посетить выставку можно до 30 июня.
