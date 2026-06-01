1 июня нижегородский автобус № 2 начал работать по новому расписанию

График его движения синхронизировали с маршрутом № 72.

Источник: Живем в Нижнем

Расписание автобусного маршрута № 2 в Нижнем Новгороде изменилось с 1 июня, сообщили в Центре развития транспортных систем. График движения скорректировали по просьбам горожан.

По данным ЦРТС, ранее пассажиры были недовольны тем, что автобусы № 2 и № 72 отходят от остановок с минимальной паузой: из-за неравномерных интервалов следующего транспорта приходилось ждать слишком долго.

«Новое расписание предусматривает “разведение” рейсов маршрутов №№ 2 и 72 по времени», — говорится в сообщении.

Предполагается, что синхронизация графиков двух маршрутов упростит ожидание автобусов для горожан и туристов.

Ранее мы писали о запуске 1 июня ночных автобусов. Они будут курсировать между наиболее популярными местами отдыха в региональном центре.