На каждого юного нижегородца приходится по 500 грамм мороженого и 3 литра сока

ПФО оказался в топе по выпуску соков и мороженого.

Источник: Живем в Нижнем

В среднем на каждого юного жителя Нижегородской области приходится по 500−600 грамм мороженого и 3 литра сока в месяц. Соответствующее исследование провели аналитики Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

Согласно данным, Приволжский федеральный округ занимает лидирующие позиции по выпуску фруктовых и овощных соков, а также мороженого. Как выяснили эксперты, если бы вся эта продукция досталась только детям, каждый ребёнок и подросток в ПФО за квартал мог бы съесть почти 2 кг мороженого.

По информации аналитиков, с начала года в округе произвели около 75 млн литров сока. В пересчёте на юных жителей это означает, что на каждого ребёнка за квартал приходится примерно 9 литров соков — порядка 3 литров таких напитков в месяц.

Ранее мы писали, что 24 тысячи работающих нижегородцев получают пособие по уходу за ребёнком.