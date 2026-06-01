Открытие Платоновского фестиваля в «Алых парусах» посетили 27 тысяч воронежцев

Праздничные выходные начались со зрелищного театрализованного шествия, когда все творческие коллективы прошли парадом по главной аллее парка. В течение двух дней «Алые паруса» работали как огромная сцена: артисты сменяли друг друга нон-стоп и показали зрителям 39 представлений по 20 разным спектаклям. Свое мастерство продемонстрировали 16 коллективов и двое соло-артистов, которые приехали из девяти городов страны — от Москвы и Санкт-Петербурга до Казани и Севастополя, а также из небольшой деревни Петровки Смоленской области. Горожане увидели смешение самых разных современных жанров: пластические и музыкальные постановки, клоунаду, перформансы и интерактивные шоу для зрителей всех возрастов.