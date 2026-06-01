Шесть новых камер-ловушек появятся во Владивостоке к декабрю — список

Ещё два установят на съезде с Золотого моста на улицу Всеволода Сибирцева и на эстакаде моста-перекрестка проспекта 100-летия Владивостока и улицы Русской. Здесь камеры будут следить за целым набором нарушений, среди которых — превышение скорости, движение без включенного света фар или дневных ходовых огней, выезд на встречную полосу, нарушение требований разметки и дорожных знаков, а также разворот и движение задним ходом в запрещённых местах.