Шесть новых камер-ловушек появятся во Владивостоке к декабрю — список

Во Владивостоке определили подрядчика для установки шести новых рубежей фотовидеофиксации нарушений ПДД. До конца ноября 2026 года ПАО «Ростелеком» смонтирует комплексы, которые будут штрафовать водителей за неправильную парковку, превышение скорости, выезд на встречную полосу и другие опасные манёвры. В зону особого внимания попадут проблемные участки на Партизанском и Океанском проспектах, а также у крупных торговых центров и на мостах, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
«Новые комплексы фиксации нарушений ПДД устанавливаем прежде всего с целью упорядочить движение транспорта и снизить аварийность на дорогах. Системы автоматической фиксации, следящие за нарушителями правил парковки, сделают проезд многих участков более быстрым и удобным. Ведь, как многим известно, часто заторы формируются в том числе из-за запаркованных в нарушение требований знаков крайних полос, которые предназначены для движения, а не для парковки», — отметили в ЦОДД.
Новые камеры будут фиксировать нарушения правил стоянки и остановки на следующих участках:
Партизанский проспект — от дома № 28а до кольца Инструментального завода; Океанский проспект — от дома № 29 до перекрестка с улицей Октябрьской (обе стороны проезжей части); район центрального входа ТК «Калина Молл» и подпорной стены напротив Калинина, 8; Корабельная Набережная, 1 и Океанский проспект, 1а.
Ещё два установят на съезде с Золотого моста на улицу Всеволода Сибирцева и на эстакаде моста-перекрестка проспекта 100-летия Владивостока и улицы Русской. Здесь камеры будут следить за целым набором нарушений, среди которых — превышение скорости, движение без включенного света фар или дневных ходовых огней, выезд на встречную полосу, нарушение требований разметки и дорожных знаков, а также разворот и движение задним ходом в запрещённых местах.
Напомним, водители большегрузов в Приморье больше не смогут уйти от ответственности, закрывая номера автомобиля. В селе Прохладное Надеждинского округа начала работу автоматическая система «Страж», которая фиксирует нарушения и передает данные в надзорные органы.