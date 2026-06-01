Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде ко Дню города установят сотни флагов и несколько фотозон

В декоре будет использоваться символика 80-летия области.

Источник: Клопс.ru

Калининград докупит украшений ко Дню города на 5 млн рублей, в убранстве появятся флаги плакаты с символикой 80-летия области. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Документ предусматривает установку флагов, вымпелов, фотозон и крупных декоративных конструкций. Баннер размером 9×7 метров разместят на здании на улице Черняховского, 4б. Ещё три масштабных плаката с символикой Дня города и 80-летия Калининградской области украсят фасад городской администрации. Один из них будет размером 27×10 метров, два других — почти по 10 метров в высоту и ширину.

На въезде в Калининград со стороны Московского проспекта появятся 11 новых флагов на 12-метровых флагштоках. Кроме того, 422 праздничных вымпела разместят на опорах освещения на Театральной, Черняховского, улице 9 Апреля, Ленинском и Советском проспектах, а также на площади Победы и проспекте Мира.

В разных районах города смонтируют четыре фотозоны «Я люблю Калининград», две фотозоны «Рамка», три конструкции «Любимый город» и две фоторамки. Точные места их размещения определят позднее.

Праздничные композиции появятся на кольцевых развязках у площади Маршала Василевского, улиц Дмитрия Донского, Горького, Гайдара, Буткова, Киевской и других. Оформят площадку возле Центрального парка, набережные Верхнего и Летнего озёр, территории у автовокзала и стелы «Калининград». Всего планируется смонтировать 42 композиции, каждая состоит из девяти флагов.

В городе установят объёмные конструкции «С Днём города!» и «С праздником!». Возле Летнего озера появятся дополнительные вымпелы, мобильные флагштоки и празднично оформленная сцена.

Большинство элементов оформления должны установить до 27 июня, а часть объектов на территории Летнего озера — до 2 июля. После завершения празднования конструкции демонтируют.

День города в Калининграде отметят в первые выходные июля.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше