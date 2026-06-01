В нацпарке «Красноярские Столбы» пропали два мальчика

В национальном парке «Красноярские Столбы» организованы поиски двух пропавших мальчиков 12 и 15 лет. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по краю.
По данным спасателей, сегодня, 1 июня, дети убежали из фанпарка «Бобровый Лог» в сторону национального парка «Красноярские Столбы». Сейчас их местонахождение неизвестно.
К поискам привлечены сотрудники Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, в том числе кинологи, а также специалисты подразделения беспилотных авиационных систем. Кроме того, в операции участвуют краевые спасатели, волонтеры Национального центра поиска пропавших и пострадавших детей, поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и других организаций.
Всего в поисках детей задействованы 33 человека и четыре единицы техники.
