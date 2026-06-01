На Алтае в июне состоится фестиваль-карнавал «САПряжение»

Фестиваль-карнавал «САПряжение» состоится 27 июня на Большом Яровом озере в Алтайском крае, сообщили в управлении региона по развитию туризма и курортной деятельности. Организация таких мероприятий способствует достижению целей нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Ключевым событием фестивального дня станет костюмированный заплыв на сапбордах. Участники выйдут на воду в необычных образах. Им предстоит побороться за победу в номинациях: «Лучший костюм», «Этно-волна», «Сап-дуэт», «Семейный экипаж», «Лучший декор сапборда». Победители получат в подарок сапборды.
В фестивале может поучаствовать любой желающий от 6 лет (до 14 лет — только в сопровождении законных представителей и с их письменного разрешения). Заявку нужно подать на официальном сайте мероприятия.
Также гостей и участников «САПряжения» ждут спортивные события, мастер-классы, фестивали красок и песочных скульптур, танцевальный флешмоб. Кроме того, перед ними выступят артисты и диджеи. Еще на фестивале будет работать детская анимационная зона.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.