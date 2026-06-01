В Иркутске состоится ярмарка молодых предпринимателей

Участники получат презентационную площадку для своих товаров.

Источник: Национальные проекты России

Центр «Мой бизнес» открывает набор участников на масштабный маркет «Сделано молодыми», который пройдет в Иркутске 27 июня в рамках празднования Дня молодежи. Мероприятие организуют в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве экономического развития и промышленности Иркутской области.

К участию приглашаются молодые предприниматели, мастера и создатели локальных брендов региона. Для бизнесменов это уникальный шанс бесплатно получить презентационную площадку и заявить о себе. Также участники выставки автоматически попадают в пул претендентов на участие в ежегодном маркете Всероссийского форума «Байкал».

Заявки на участие в мероприятии принимаются в категориях: дизайнерская одежда и локальный мерч, натуральная косметика и парфюмерия, авторские украшения, декор для дома и изделия ручной работы, гастропродукты и другие. Подать заявку можно по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.