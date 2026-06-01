В заповеднике «Тунгусский» обнаружили новое гнездо редкой скопы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Во время патрулирования сотрудники заповедника «Тунгусский» с помощью дрона с тепловизором нашли новое жилое гнездо краснокнижной птицы.

Скопа очень чувствительна к беспокойству в период гнездования, поэтому наблюдение велось на безопасном расстоянии с использованием увеличения. Рядом с гнездом находился самец, однако птицы не проявили тревоги.

В соцсетях заповедника отметили, что пока неизвестно, сколько яиц находится в гнезде.

Добавим, скопа занесена в Красные книги России и Красноярского края, а также входит в международные природоохранные соглашения.