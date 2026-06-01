Названа зарплата Джоша Ливо в омском «Авангарде»

«Авангард» близок к подписанию контракта с нападающим «Трактора» Джошем Ливо.
Как сообщает инсайдер «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, в год 33-летний канадец будет получать 70 миллионов рублей в год — такую же сумму он получал и в челябинском клубе. Однако с объявлением трансфера Ливо в Омске хотят повременить. По информации Хайруллина, часть зарплаты лучшего снайпера КХЛ 2024/25 годов пойдёт в деньги, которые клубы могут заплатить в рамках рекламного контракта. Таким образом, под потолок зарплат, который с нового сезона, напомним, будет равен 950 млн рублей, пойдёт не вся сумма контракта Ливо.
В регулярном чемпионате КХЛ сезона 2025/26 Джош Ливо стал лучшим снайпером и бомбардиром «Трактора». Годом ранее, выступая за «Салават Юлаев», он добился уникального для КХЛ достижения, забив за сезон 53 шайбы: 49 в регулярном чемпионате и 4 — в плей-офф.