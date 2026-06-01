Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названа зарплата Джоша Ливо в омском «Авангарде»

В игру вступают хитрости.

Источник: Om1 Омск

«Авангард» близок к подписанию контракта с нападающим «Трактора» Джошем Ливо.

Как сообщает инсайдер «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, в год 33-летний канадец будет получать 70 миллионов рублей в год — такую же сумму он получал и в челябинском клубе. Однако с объявлением трансфера Ливо в Омске хотят повременить. По информации Хайруллина, часть зарплаты лучшего снайпера КХЛ 2024/25 годов пойдёт в деньги, которые клубы могут заплатить в рамках рекламного контракта. Таким образом, под потолок зарплат, который с нового сезона, напомним, будет равен 950 млн рублей, пойдёт не вся сумма контракта Ливо.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона 2025/26 Джош Ливо стал лучшим снайпером и бомбардиром «Трактора». Годом ранее, выступая за «Салават Юлаев», он добился уникального для КХЛ достижения, забив за сезон 53 шайбы: 49 в регулярном чемпионате и 4 — в плей-офф.