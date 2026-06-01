Названа зарплата Джоша Ливо в омском «Авангарде»

Как сообщает инсайдер «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, в год 33-летний канадец будет получать 70 миллионов рублей в год — такую же сумму он получал и в челябинском клубе. Однако с объявлением трансфера Ливо в Омске хотят повременить. По информации Хайруллина, часть зарплаты лучшего снайпера КХЛ 2024/25 годов пойдёт в деньги, которые клубы могут заплатить в рамках рекламного контракта. Таким образом, под потолок зарплат, который с нового сезона, напомним, будет равен 950 млн рублей, пойдёт не вся сумма контракта Ливо.