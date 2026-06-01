Гендиректор «Белджи» получил новый пост

Генеральный директор «Белджи» Геннадий Свидерский получил новый пост, сообщили в Белорусской автомобильной ассоциации.
Так, Свидерский в ходе прямого тайного голосования избран председателем правления Автомобильной ассоциации «БАА».
На этом посту Геннадий Свидерский сменил Сергея Вариводу, руководившего ассоциацией максимально возможные по уставу два срока подряд. Свидерский избран на двухлетний срок.
Отмечается, что Варивода, полномочия которого истекли 31 мая, останется в составе правления ассоциации в ближайшие два года.
Кстати, ранее гендиректор «Белджи» рассказал, на какой машине ездит он сам. А еще руководитель «Белджи» сказал, снизятся ли цены на авто после открытия нового цеха.
Еще белоруска лишилась авто, пока была на работе.