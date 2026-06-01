Сервис посадки на самолет по биометрии доступен в Пулкове и Шереметьеве

«Сервис готов к запуску. Уже с 1 июня в аэропортах Пулково и Шереметьево пассажиры могут воспользоваться биометрией при регистрации на рейс и проходе на посадку. Современные технологии позволяют сократить время предполетных процедур на 25−30%. При этом пассажир сам решает, как именно пройти на рейс — по паспорту или с помощью биометрии. Использование цифровых сервисов полностью добровольно», — отметил заместитель председателя правительства, руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко.