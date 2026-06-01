Сервис посадки на самолет по биометрии доступен в Пулкове и Шереметьеве

Новый сервис посадки на самолет по биометрии запустили в аэропортах Пулково и Шереметьево с 1 июня, сообщили в аппарате правительства РФ. Одними из первых им смогут воспользоваться гости и участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который состоится с 3 по 6 июня.
Пройти предполетные проверки в ускоренном режиме — с помощью государственной Единой биометрической системы — можно на рейсах «Аэрофлот Шаттл» между Санкт-Петербургом и Москвой. Это позволит ускорить прохождение предполетных процедур. Биометрией вместо паспорта можно воспользоваться при регистрации на рейс и выходе на посадку. При входе в зону транспортной безопасности сохраняется требование к предъявлению паспорта на время проведения пилотного проекта, который продлится до 1 апреля 2027 года.
«Сервис готов к запуску. Уже с 1 июня в аэропортах Пулково и Шереметьево пассажиры могут воспользоваться биометрией при регистрации на рейс и проходе на посадку. Современные технологии позволяют сократить время предполетных процедур на 25−30%. При этом пассажир сам решает, как именно пройти на рейс — по паспорту или с помощью биометрии. Использование цифровых сервисов полностью добровольно», — отметил заместитель председателя правительства, руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко.
Чтобы воспользоваться сервисом, нужно заранее зарегистрировать подтвержденную биометрию в Единой биометрической системе. Это можно сделать в уполномоченном банке.
Точки регистрации также уже доступны в аэропортах Пулково и Шереметьево. При покупке билета потребуется предоставить согласие на обработку персональных данных.
