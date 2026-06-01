Более 5 тысяч человек посетили театр кукол в Ставрополе по Пушкинской карте

Ставропольский краевой театр кукол по Пушкинской карте, которую выдают по нацпроекту «Семья», посетили уже более 5 тыс. человек, сообщили в правительстве региона.
«Для театра участие в программе “Пушкинская карта” — это стратегическое направление развития и расширение аудитории. В спектаклях и проектах театр поднимает вопросы, волнующие современных молодых людей. Это смелый разговор о жизни, выборе, мечтах и страхах, который помогает лучше понять себя и окружающий мир», — отметила министр культуры Ставрополья Татьяна Лихачева.
В репертуаре театра есть постановки для аудиторий разного возраста: «Шинель», «Ревизор», «Незнайка на Луне», «Скупой рыцарь», «Фауст» и «Вий». А уже в новом сезоне состоится премьера спектакля «Дон Кихот». Все постановки можно посетить по Пушкинской карте.
Помимо спектаклей театр активно развивает другие форматы: мастер-классы, творческие встречи с актерами и режиссерами, конкурсы, семинары. Особое внимание уделяют работе с образовательными учреждениями. Коллектив театра регулярно организовывает выездные показы спектаклей в школах, колледжах и вузах.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.