Песков рассказал о работе по совершенствованию белых списков

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Поручение Путина об обеспечении доступа к важнейшим сервисам при ограничениях интернета идет в русле продолжения совершенствования белых списков, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это работа в русле продолжения, совершенствования белых списков», — сказал Песков журналистам.
Он отметил, что это не догма, а постоянно расширяющийся перечень, в который входят важнейшие ресурсы.
«И вот именно это имеется в виду с тем, чтобы действительно важнейшие сервисы электронные нашли свое место в белых списках, и их работа была гарантирована», — сказал пресс-секретарь президента.