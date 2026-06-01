Красноярские ученые нашли спящий резерв биоразнообразия в соленых озерах

Красноярские ученые выяснили, что «спящие» яйца зоопланктона в донном иле помогают соленым озерам восстанавливать биоразнообразие после неблагоприятных условий. Об этом сообщили в Красноярском научном центре СО РАН.
Специалисты изучили четыре озера на юге Сибири с разным уровнем солености. В лаборатории ученые «разбудили» покоящиеся яйца из донного ила и проверили, какие виды зоопланктона смогут появиться при изменении содержания соли в воде.
Исследование показало, что из яиц одного и того же озера при разной солености могут вылупляться разные сообщества рачков и коловраток. Это значит, что часть видов может долго сохраняться в иле и ждать более подходящих условий. В одном из озер ученые обнаружили виды, которые уже исчезли из активной фазы, но сохранились в виде покоящихся яиц. При этом самый большой запас видов нашли в самом маленьком озере, где в естественных условиях фиксировали меньше всего зоопланктона.
Специалисты отмечают, что такие водоемы часто не считают важными природными объектами, хотя они могут хранить значительный резерв биоразнообразия. Еще одним выводом стало то, что соседние озера могут обмениваться видами. Из 27 зарегистрированных видов зоопланктона больше половины встречались во всех исследованных водоемах. При этом каждое озеро все равно сохраняло собственный набор видов.
По словам ученых, на разнообразие зоопланктона влияет не только соленость. Значение имеют размер озера, наличие рыбы и другие особенности экосистемы.
«Для сохранения биоразнообразия в условиях глобального засоления пресных вод важно понимать, что донные отложения это настоящий генетический банк. Покоящиеся яйца позволяют видам переждать неблагоприятный период. Наше исследование показало, что, даже если озеро сегодня кажется обедненным, его ил хранит виды, исчезнувшие из активной фазы, возможно, десятилетия назад», — отметила Татьяна Лопатина, кандидат биологических наук, научный сотрудник Института биофизики СО РАН.
В Красноярском научном центре добавили, что засоление водоемов становится одной из угроз для водных экосистем. Оно может происходить из-за добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства и использования дорожных реагентов зимой.