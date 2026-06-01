Красноярские ученые нашли спящий резерв биоразнообразия в соленых озерах

Исследование показало, что из яиц одного и того же озера при разной солености могут вылупляться разные сообщества рачков и коловраток. Это значит, что часть видов может долго сохраняться в иле и ждать более подходящих условий. В одном из озер ученые обнаружили виды, которые уже исчезли из активной фазы, но сохранились в виде покоящихся яиц. При этом самый большой запас видов нашли в самом маленьком озере, где в естественных условиях фиксировали меньше всего зоопланктона.