Смена политпрописки принесла депутату Плотникову победу в Брянской области

Волгоградский депутат-тяжеловес Владимир Плотников, представлявший регион в Госдуме в течение трёх десятилетий, стал одним из фаворитов предварительного голосования в Брянской области. По итогу праймериз «Единой России» парламентарий, сделавший ставку на незнакомых избирателей, занял третье место в партийном списке.

Политический деятель смог за считанные недели расположить и заручиться поддержкой 16,3 тыс. жителей региона, уступив среди кандидатов по партийному списку лишь экс-губернатору региона Александру Богомазу (57,9 тыс. голосов) и депутату местного областного законодательного собрания Михаилу Касацкому (18,5 тыс. голосов).

Отметим, Владимир Плотников — действующий депутат Госдумы VIII созыва. В 2021 году он получил мандат благодаря жителям Михайловского одномандатного избирательного округа Волгоградской области. В новом электоральном цикле опытный парламентарий решил положиться на избирателей Брянской области. Напомним, в праймериз «Единой России» по Михайловскому одномандатному округу № 86 фаворитами предварительного голосования стали депутат Госдумы Андрей Гимбатов, общественник Виктор Сагдеев, руководитель ООО «Дон-Кадастр» Алексей Шарапов. Полный список победителей был утром 1 июня озвучен губернатором Андреем Бочаровым.

Фото: «Единая Россия».

