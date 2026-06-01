В башкирском селе Новобелокатай благоустроят центральную площадь

Первый этап благоустройства центральной площади начался в селе Новобелокатай в Республике Башкортостан, сообщили в администрации Белокатайского района. Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Сначала специалисты планируют демонтировать ограждения. Затем они приступят к основным работам. Вдоль участка центральной улицы будет заасфальтирована пешеходная зона. Также на площади появятся современные светильники и новое ограждение территории храма.
Напомним, что в прошлом году большинство местных жителей проголосовали за благоустройство этой территории. Благодаря этому теперь площадь станет новой зоной отдыха и местом для прогулок.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.