В Перми ремонт улицы Карпинского завершат к концу лета

Ремонт улицы Карпинского в Перми завершат к концу лета, сообщили в Министерстве транспорта Пермского края. Работы проводятся в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
На участке от шоссе Космонавтов до Стахановского кольца работы уже вышли на финальную стадию — их реализация выполнена на 92%. Специалисты расширили дорогу с двух до шести полос, проложили трамвайные пути и возвели новый путепровод над Транссибом взамен старого. В декабре 2025 года по обновленному участку запустили сначала техническое движение автомобилей, а после и трамвайное сообщение.
Подрядная организация продолжает благоустройство территории. В районе улицы Столбовой обустраивают пешеходные зоны, а возле «Пермь Экспо» завершают укрепление подпорной стены. В ближайшее время предстоит уложить верхний слой покрытия. Тротуары шириной 3 м покроют красным асфальтом, а двухметровую велодорожку — синим. Работы планируют проводить по ночам в выходные дни, чтобы минимизировать помехи для движения.
Параллельно идет подготовка к озеленению: рабочие формируют песчаное основание вдоль трамвайных путей. Позже сюда завезут чернозем и засеют траву. Кроме того, близится к финишу установка опор освещения. Из 61 единицы смонтированы уже 57.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.