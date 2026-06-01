Итоги транспортной реформы подвели в Нижнем Новгороде

Прежде всего, замминистра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин отметил важный шаг — регион оказался среди пионеров перехода на регулируемые перевозки.

Заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин подвёл итоги транспортной реформы и выделил ключевые достижения. Об этом сообщили в GIPERNN.RU.

Прежде всего, чиновник отметил важный шаг — регион оказался среди пионеров перехода на регулируемые перевозки. Благодаря этому решению власти получили возможность жёстче контролировать работу общественного транспорта: следить за соблюдением расписания, точностью остановок и оперативно устранять другие проблемы, годами вызывавшие нарекания у жителей.

Ещё один весомый результат — масштабное обновление автобусного парка. Сегодня подавляющее большинство автобусов, курсирующих по Нижнему Новгороду, выпущены не более 10 лет назад, что заметно повышает комфорт и безопасность поездок.

Кроме того, во всём общественном транспорте установили валидаторы. Это подготовило почву для полного перехода на безналичную оплату проезда — нововведение стартует уже 1 июля.

Вместе с тем перед региональным Минтрансом по‑прежнему стоят актуальные задачи. Среди главных вызовов:

дефицит водителей;

необходимость интегрировать маршруты Кстовского района в единую транспортную систему;

потребность в обновлении парка техники непосредственно в Кстове.

Ранее сообщалось, что 19 «умных» светофоров установят в Нижнем Новгороде.