Гонки с препятствиями на крыше: в красноярском НЦ «Россия» открыли велотрассу для детей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске на крыше Национального центра «Россия» в День защиты детей работала велотрасса с препятствиями.
Площадку организовали на крыше бывшей галереи «Енисей». Юные участники могли проехать трассу на скорость или просто попробовать свои силы на велосипеде. На месте выдавали велосипеды, в том числе трюковые.
Прокатиться по трассе смогла и вице-чемпионка России Екатерина Волошина. По ее словам, площадка рассчитана на детей от трех до восемнадцати лет, а для малышей предусмотрены велосипеды подходящего размера.
«Здесь построена трасса с препятствиями. Можно проехать на скорость или просто попробовать себя. Велосипеды выдаем. Есть трюковые велосипеды — покажем базовые элементы и научим. За активность даем наклейки, буклеты, засекаем время», — рассказала Екатерина Волошина.
Мероприятие прошло в рамках праздничной программы ко Дню защиты детей.