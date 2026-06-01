Ночные автобусы начинают работать в Нижнем Новгороде с сегодняшнего дня

Ночные автобусы начинают работать в Нижнем Новгороде с 1 июня. Они будут курсировать с 22:00 до 02:00 до 30 сентября, сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации ЦРТС» в социальной сети.
Как мы сообщали ранее, автобусы будут двигаться по направлениям к популярным местам отдыха горожан, а также в центральной части города.
Фото: Маршрутная сеть Нижегородской агломерации ЦРТС (vk.com/newroute_nn).
Действующие ночные маршруты:
№ 150 «Микрорайон Верхние Печеры — Автовокзал “Щербинки”. Трасса маршрута будет проходить по улицам Богдановича, Верхне-Печерской, Казанскому шоссе, улицам Родионова, Минина, площади Минина и Пожарского, Нижне-Волжской набережной, Похвалинскому съезду, площадям Горького, Лядова и по проспекту Гагарина.
№ 160 «Микрорайон Комсомольский — Станция метро “Парк культуры”. Трасса маршрута будет проходить по улицам Старая Канава, Героя Сутырина, переулку Союзному, улицам Коминтерна, Коммунальной, Бурнаковской, Пролетарской, Карла Маркса, Канавинскому мосту, Нижне-Волжской набережной, Зеленскому съезду, площади Минина и Пожарского, улице Варварской, улице Горького, площадям Горького, Лядова, Окскому съезду, площади Комсомольской, улицам Молитовской, Голубева, Баумана, Космонавта Комарова, проспектам Ленина, Бусыгина, улицам Дьяконова, Строкина, Советской Армии, Краснодонцев, проспектам Кирова и Октября.
№ 180 «ЗКПД-4 — Микрорайон “Цветы”. Трасса маршрута будет проходить по проспекту Кораблестроителей, улицам Светлоярской, Культуры, Коминтерна, Страж Революции, проспекту Героев, Московскому шоссе, площади Революции, улице Советской, Канавинскому мосту, Нижне-Волжской набережной, площади Минина и Пожарского, улицам Минина, Белинского, Ванеева, Старокузнечихинской, Мечтателей, проспекта Героев Донбасса, улицам Академика Сахарова и Цветочной.
№ 190 «ЖК “Торпедо” — Катер “Герой”. Трасса маршрута будет проходить по улицам Бориса Видяева, Космической, Мончегорской, Коломенской, Янки Купалы, Южному шоссе, Веденяпина, проспекту Ленина, улицам Октябрьской Революции, Чкалова, Советской, по метромосту, площадям Горького, Минина и Пожарского, по Зеленскому съезду и Нижне-Волжской набережной.
