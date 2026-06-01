С 1 сентября 2027 года в школах страны введут обновленный ФГОС

Обновленный Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего общего образования планируется ввести с 1 сентября 2027 года. Он позволит школьникам осваивать все предметы только на базовом уровне, при этом они смогут углубленно изучать дисциплины в рамках выбранного профиля, сообщили в Минпросвещения России.
«Мы поставили перед собой задачу сделать содержание обучения более прикладным и соответствующим современным реалиям. Это позволит обеспечить учащимся возможность получать знания в соответствии с их индивидуальной образовательной траекторией и будущей профессией. Те, кому нужна общая подготовка, могут выбрать базовый уровень, а тем, кто ориентирован на углубленное изучение отдельных предметов, мы даем инструменты. В школах продолжится обучение по шести основным направлениям: естественно-научному, агротехнологическому, гуманитарному, технологическому, социально-экономическому и универсальному; в то же время образовательная организация самостоятельно определит формирование внутри этих профилей узконаправленных групп или классов», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Глава ведомства добавил, что программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными, а навыки работы с технологиями искусственного интеллекта будут включены в перечень метапредметных результатов.
