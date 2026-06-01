В Красноярске в День защиты детей подняли флаг детства

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Международный день защиты детей в Красноярске на площади перед администрацией города подняли флаг детства.
Право поднять флаг получил один из символов Красноярска — веселый Львёнок.
На праздник собрались юные музыканты, танцоры, спортсмены, участники «Движения Первых», юнармейцы, бойцы Трудового отряда главы города и участники движения «Орлята-дошколята».
Активистов «Движения Первых» отметили дипломами главы города.
Праздничную программу подготовили заслуженные коллективы народного творчества — Театр детского танца «Орленок» и образцовая студия вокального мастерства «Чистый звук».