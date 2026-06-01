Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде Третьяк вручил медали на церемонии Российско-Китайских игр

В Калининграде прошла заключительная церемония чествования победителей Российско-Китайских молодежных летних игр. На острове Канта награды участникам вручал легендарный хоккеист, многократный чемпион мира и олимпийский чемпион Владислав Третьяк.

9

В Калининграде прошла заключительная церемония чествования победителей Российско-Китайских молодежных летних игр. На острове Канта награды участникам вручал легендарный хоккеист, многократный чемпион мира и олимпийский чемпион Владислав Третьяк.

Особую торжественность событию придало участие прославленного вратаря сборной СССР, которого называют символом «Красной машины». Именно из его рук медали с янтарем и символикой международных соревнований получили спортсменки сборных России и Китая.

Награды были вручены синхронисткам, которые стали одними из героинь игр. Церемония прошла в центре Калининграда и стала финальной точкой спортивного праздника, объединившего молодых атлетов двух стран.

Соревнования и церемонии награждения в рамках Российско-Китайских молодежных игр проходили в Калининградской области на протяжении нескольких дней, собирая участников и зрителей на различных площадках региона.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше