В Калининграде Третьяк вручил медали на церемонии Российско-Китайских игр

В Калининграде прошла заключительная церемония чествования победителей Российско-Китайских молодежных летних игр. На острове Канта награды участникам вручал легендарный хоккеист, многократный чемпион мира и олимпийский чемпион Владислав Третьяк.
Особую торжественность событию придало участие прославленного вратаря сборной СССР, которого называют символом «Красной машины». Именно из его рук медали с янтарем и символикой международных соревнований получили спортсменки сборных России и Китая.
Награды были вручены синхронисткам, которые стали одними из героинь игр. Церемония прошла в центре Калининграда и стала финальной точкой спортивного праздника, объединившего молодых атлетов двух стран.
Соревнования и церемонии награждения в рамках Российско-Китайских молодежных игр проходили в Калининградской области на протяжении нескольких дней, собирая участников и зрителей на различных площадках региона.