Военкор Поддубный прокомментировал захват танкера Tagor Францией и Британией

Задержание французскими и британскими военными танкера Tagor, следовавшего из российского порта, является «пиратством чистой воды» и грубым нарушением международного права. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал военный корреспондент Евгений Поддубный.
Журналист подчеркнул, что Париж и Лондон создают опасный прецедент, полностью игнорируя юридические нормы, гарантирующие свободу судоходства.
«Пиратство чистой воды. Очередной прецедент с захватом танкера, шедшего из российского порта, записали на свой счет Макрон и Стармер. Сегодня при захвате Tagor Макрон кивает якобы на соблюдение “морского права”, на деле же мы наблюдаем произвол и попрание всех юридических норм, обеспечивающих свободу судоходства. “Право силы” вытесняет закон. Действовать зеркально в отношении европейских судов — не значит стать такими же морскими разбойниками. Это необходимые ответные меры», — написал Поддубный.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон официально подтвердил, что Военно-морские силы Франции при поддержке Великобритании и других партнеров перехватили в Атлантическом океане танкер Tagor, который шел из России.