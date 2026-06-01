Военкор Поддубный прокомментировал захват танкера Tagor Францией и Британией

Военный корреспондент Евгений Поддубный высказался о задержании танкера Tagor, следовавшего из российского порта. По мнению военкора, Париж и Лондон полностью проигнорировали юридические нормы, обеспечивающие свободу судоходства.

Авторы и эксперты
Евгений Поддубный
Военный корреспондент
Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Задержание французскими и британскими военными танкера Tagor, следовавшего из российского порта, является «пиратством чистой воды» и грубым нарушением международного права. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

Журналист подчеркнул, что Париж и Лондон создают опасный прецедент, полностью игнорируя юридические нормы, гарантирующие свободу судоходства.

«Пиратство чистой воды. Очередной прецедент с захватом танкера, шедшего из российского порта, записали на свой счет Макрон и Стармер. Сегодня при захвате Tagor Макрон кивает якобы на соблюдение “морского права”, на деле же мы наблюдаем произвол и попрание всех юридических норм, обеспечивающих свободу судоходства. “Право силы” вытесняет закон. Действовать зеркально в отношении европейских судов — не значит стать такими же морскими разбойниками. Это необходимые ответные меры», — написал Поддубный.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон официально подтвердил, что Военно-морские силы Франции при поддержке Великобритании и других партнеров перехватили в Атлантическом океане танкер Tagor, который шел из России.