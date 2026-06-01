Военкор Поддубный прокомментировал захват танкера Tagor Францией и Британией

«Пиратство чистой воды. Очередной прецедент с захватом танкера, шедшего из российского порта, записали на свой счет Макрон и Стармер. Сегодня при захвате Tagor Макрон кивает якобы на соблюдение “морского права”, на деле же мы наблюдаем произвол и попрание всех юридических норм, обеспечивающих свободу судоходства. “Право силы” вытесняет закон. Действовать зеркально в отношении европейских судов — не значит стать такими же морскими разбойниками. Это необходимые ответные меры», — написал Поддубный.