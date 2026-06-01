В районе поселка Золотаревка Пензенской области прошла акция «Вода России»

Участники очистили более 10 километров берега водохранилища.

Источник: Национальные проекты России

Экологическая акция «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие» прошла на берегу Пензенского водохранилища в районе поселка Золотаревка Пензенской области. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

Участниками акции стали более 150 человек. Среди них — представители региональных и федеральных органов исполнительной власти, студенты Пензенского государственного университета архитектуры и строительства и Пензенского казачьего института технологий, волонтеры движений «Вега» и «Зеленая дружина», а также представители АНО «Новый путь».

Совместными усилиями было очищено более 10 км береговой линии и собрано свыше 36 кубометров отходов. Весь собранный мусор вывезен на полигон твердых бытовых отходов.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.