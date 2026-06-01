В Хабаровском крае проверят овощи на пестициды и нитраты

Контроль за овощами и зеленью усилят в регионах Дальнего Востока — образцы проверят на содержание пестицидов и нитратов.

В Хабаровском крае в 2026 году усилят контроль за качеством овощей и зелени — продукцию будут проверять на содержание пестицидов и нитратов, — сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Всего в регионах Дальнего Востока и ЕАО планируется отобрать 349 проб сельхозпродукции. В лабораториях их исследуют на остаточное содержание агрохимикатов и химических веществ.

По сравнению с прошлым годом объём проверок вырос более чем втрое — контроль усиливают уже пятый год подряд.

Больше всего проб возьмут в Хабаровском крае — 110 образцов. Далее идут Приморский край (105), ЕАО (76), Магаданская область (44) и Сахалинская область (14).

Отбор будут проводить инспекторы Россельхознадзора на полях и участках, где применяются удобрения и средства защиты растений. Основной этап проверок запланирован с июля по октябрь.

Всего в лабораториях проведут почти 800 исследований собранных образцов.