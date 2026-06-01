Спортинвентарь передали в интернат посёлка Тополево

В преддверии Международного дня защиты детей депутат Госдумы от Хабаровского края Максим Иванов вместе с активистами «Молодой Гвардии Единой России» и представителями ВОРДИ посетил детский психоневрологический интернат в посёлке Тополево Хабаровского района, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Для воспитанников организовали игровую программу и передали комплект спортивного инвентаря для занятий адаптивной физкультурой: футбольные, баскетбольные и волейбольные мячи, гимнастические палки, массажные коврики, резиновые эспандеры и утяжелённые мячи.
Поддержка интерната ведётся с 2021 года при участии ВОРДИ, «Единой России» и компании «Сигма Марин технолоджи». Инициатива реализуется в рамках Народной программы партии и проекта «Единая страна — Доступная среда».
По данным министерства социальной защиты края, более 6 тысяч детей инвалидов в регионе получают ежемесячные выплаты и компенсации. Ежегодно для них проводится профильная смена «Ласковое море» с организацией семейного отдыха.
На территории края функционируют три государственных реабилитационных центра (в Комсомольске на Амуре, Советской Гавани и Бикине). Детям предоставляется комплекс социальных услуг для интеграции и социализации на бесплатной основе. Семьям, проживающим в других муниципальных образованиях, компенсируются затраты на проезд: детям инвалидам — полная стоимость билетов два раза в год, сопровождающим — 50% стоимости.
