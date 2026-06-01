Трое сотрудников магазина пострадали при ударе БПЛА в Курской области

Беспилотник ВСУ ударил по автомобилю у магазина в селе Пушкарное Кореневского района Курской области. В результате пострадали три сотрудника организации. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, у 40-летнего мужчины диагностировали слепые осколочные ранения левой кисти и акубаротравму, у 21-летней девушки — ранения головы, спины, ног, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Мирный житель 1991 года рождения получил осколочные ранения груди, живота, рук и ног и аналогичную черепно-мозговую травму. Бригада скорой помощи доставляет их в Курск.

Также сегодня в Рыльском районе Курской области 62-летний мужчина наступил на взрывное устройство во дворе дома. У него частично ампутирована левая стопа. Пациенту оказали первую помощь в Рыльской центральной райбольнице, его планируют перевести в областную больницу.

За минувшие выходные при ударах ВСУ по Курской области был ранен один человек.

