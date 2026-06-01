В Перми 12 июня пройдёт покаянный крестный ход

Покаянный крестный ход к часовне Михаила Романова пройдёт в Перми 12 июня, сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на Пермскую митрополию Русской православной церкви.
Маршрут пройдёт от Свято-Троицкого Стефанова мужского монастыря (улица Висимская, 4А) до часовни святого благоверного князя Михаила (улица Корсуньская, 42), где установлен поклонный крест на предполагаемом месте убийства великого князя Михаила Романова в 1918 году.
В ночь с 12 на 13 июня 1918 года князя арестовали в «Королёвских номерах» на улице Сибирской, вывезли за город и, предположительно, расстреляли. Место захоронения до сих пор не найдено. Часовню в микрорайоне Чапаевский воздвигли 10 лет назад, там ежегодно служат панихиду по всем членам царской семьи, казнённым на Урале.
В 2022 году в створе улицы Сибирской установили бронзовый бюст великому князю Михаилу Романову (скульптор Алексей Матвеев).
Программа крестного хода:
07:45 — Божественная литургия в Свято-Троицком Стефановом мужском монастыре;
09:30 — покаянный крестный ход к часовне святого благоверного князя Михаила — небесного покровителя князя Михаила Романова;
11:00 — панихида по убиенным членам царской семьи и их приближенным.
