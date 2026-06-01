В Москве за 4 месяца ввели в эксплуатацию 165 объектов недвижимости

Около 4,3 млн кв. м недвижимости построили и ввели в эксплуатацию в Москве с января по апрель 2026 года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Возведение общественно-деловых, социальных, промышленно-производственных объектов соответствует задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«За четыре месяца 2026 года в Москве построили и ввели в эксплуатацию 165 новых объектов общей площадью около 4,3 миллиона квадратных метров. Из них примерно 1,4 миллиона приходится на нежилую недвижимость, среди которой детские сады, школы, образовательные комплексы, медицинские, спортивные и культурно-просветительские объекты. Кроме того, за четыре месяца в столице построили 17 административно-деловых зданий. Новые объекты недвижимости появились во всех административных округах Москвы», — добавил Владимир Ефимов.
Новые объекты социальной, промышленной и деловой инфраструктуры гармонично дополняют городскую среду. Благодаря их появлению москвичи могут работать в комфортных офисных пространствах и на современных предприятиях, а также выбирать учебное заведение, спортивный комплекс или поликлинику с удобным расположением.
«Один из новых объектов, введенных в эксплуатацию в первые четыре месяца этого года, — детский сад на 350 мест в жилом квартале “Саларьево парк”. В здании площадью около 6,6 тысячи квадратных метров оборудовали 14 групп, музыкальный и физкультурный залы. Сад передадут городу, а для первых воспитанников он откроется 1 сентября. Еще один новый объект — коммерческий медицинский центр на улице Лобачевского. Семиэтажное здание площадью более 10 тысяч квадратных метров рассчитано на 600 посещений в смену», — добавил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.