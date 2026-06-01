В Москве за 4 месяца ввели в эксплуатацию 165 объектов недвижимости

«Один из новых объектов, введенных в эксплуатацию в первые четыре месяца этого года, — детский сад на 350 мест в жилом квартале “Саларьево парк”. В здании площадью около 6,6 тысячи квадратных метров оборудовали 14 групп, музыкальный и физкультурный залы. Сад передадут городу, а для первых воспитанников он откроется 1 сентября. Еще один новый объект — коммерческий медицинский центр на улице Лобачевского. Семиэтажное здание площадью более 10 тысяч квадратных метров рассчитано на 600 посещений в смену», — добавил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.