Пропавших на «Красноярских Столбах» детей нашли живыми

Двое мальчиков 12 и 15 лет, потерявшихся днём 1 июня в национальном парке «Красноярские Столбы», найдены живыми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя отряда «Лиза Алерт» Серафиму Чооду.
Напомним, информация о пропаже подростков поступила сегодня в экстренные службы. На поиски были оперативно направлены спасатели Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, кинологи со служебными собаками, а также специалисты с беспилотными летательными аппаратами.
К операции подключились краевые спасатели, волонтёры Национального центра поиска пропавшим и пострадавшим детям и добровольцы отряда «Лиза Алерт». Всего в поисках участвовали 33 человека и 4 единицы техники.
