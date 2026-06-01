Первые операции по удалению электродов у пациентов с электрокардиостимулятором провели в Хабаровске

В Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии в Хабаровске провели первые операции по удалению электродов у пациентов с электрокардиостимулятором. Выполнять такие вмешательства будут с помощью современного аппарата, воздействующего на электроды лазером. На его приобретение выделили около 40 млн рублей по президентскому нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Перед внедрением аппарата в работу специалисты прошли обучение и практику в Москве. Первые операции по удалению электродов, приросших к стенкам сердца и сосудов, врачи провели под руководством опытного сосудистого хирурга НМИЦ кардиологии имени Чазова Игоря Гришина, в прошлом выпускника Хабаровского медицинского института (ДВГМУ). «В нашем центре все операции выполняются за счет государства, благодаря поддержке президента. В том числе проводятся и операции по уникальной методике удаления электродов с помощью лазера. Хабаровский край — один из немногих регионов России, где данная технология применяется, а наша страна — единственная, где сложные операции на сердце доступны пациентам бесплатно», — подчеркнул заведующий отделением врач — сердечно-сосудистый хирург, к.м.н. Хосни Ахмад Бшарат. Ранее в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» кардиоцентр получил ротоблятор для удаления твердых кальцинированных участков атеросклеротических бляшек в коронарных артериях.