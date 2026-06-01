Арктическая «Мафия», День эколога и турнир по теннису: куда бесплатно сходить в Калининграде после работы

Рассказываем о мероприятиях, которые пройдут с 1 по 5 июня.

Источник: Клопс.ru

В первую рабочую неделю июня калининградцев и гостей города ждут самые разноплановые мероприятия. Найдётся куда сходить и спортсменам, и книголюбам, и защитникам природы. «Клопс» представляет подборку мероприятий со свободным входом.

Игровой клуб Arctic Nostra12+

Когда: вторник, 2 июня, 18:30.

Где: Информационный центр по атомной энергии (Советский проспект, 1, второй этаж).

Ролевая игра в формате «Мафии» с арктическим сюжетом. Легенда основана на реальных событиях 1983 года, когда 57 советских судов с продовольствием оказались заперты во льдах. На помощь отправили три ледокола, однако на застрявших кораблях начали происходить странные вещи. Местные жители винят во всём белых медведей-оборотней.

Одни участники станут капитанами и попытаются вычислить хищников, другие — оборотнями, которым нужно остаться нераскрытыми.

Вход свободный, по регистрации.

Вечер прозы калининградских авторов16+

Когда: вторник, 2 июня, 18:30.

Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11).

В библиотеке выступит известный калининградский музыкант, моряк и автор нескольких сборников Дмитрий Пиганов. Вместе с ним на сцену выйдут Раиса Минакова, Михаил Эльман и Александр Володько.

Вход свободный.

Презентация книги «Нейротренажёр. Русский орнамент»12+

Когда: четверг, 4 июня, 18:00.

Где: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова (Московский проспект, 39).

Автор книги — профессиональный художник, исследователь народной культуры и популяризатор калининградской росписи «ГердаунМале» Анна Жуковская. Она проведёт лекцию «Народное искусство от традиции в современность», где расскажет, как традиционные орнаменты обретают новую жизнь.

Гости узнают также, как рисование и раскрашивание мотивов помогают развивать внимание и воображение.

Вход свободный.

Лекция «День эколога в Маяковке»12+

Когда: пятница, 5 июня, 14:00.

Где: Библиотека им. В. Маяковского (Б. Хмельницкого, 27/31).

Лекция посвящена малоизвестным страницам советского периода — тому, как спасали уникальные природные комплексы Виштынецкое озеро и Куршскую косу. Спикер — Михаил Цедрик.

Вход свободный, по регистрации.

В 13:00 в тот же день в библиотеке пройдёт «День Пушкинской карты» — презентация программы и консультации для тех, кто хочет стать учатсником. Вход свободный.

Спектакль «Нам не до смеха»18+

Когда: пятница, 5 июня, 19:30.

Где: арт-пространство «Пантеон» (Ленинский проспект, 151).

В день рождения А. С. Пушкина «неТеатр» представляет спектакль «Нам не до смеха». Сюжет: драматург пытается получить у Цензора разрешение на постановку своей пьесы, но военный чиновник без чувства юмора считает, что в сложное для страны время не до развлечений.

Также в программе — лекция на тему «Как создать частный театр».

Вход свободный, по регистрации.

Турнир по теннису памяти Александра Волкова0+

Когда: с 1 по 6 июня (открытие 1 июня в 12:30).

Где: стадион «Балтика».

Традиционный турнир памяти Заслуженного мастера спорта и Заслуженного тренера России Александра Волкова. Соревнования проводятся при поддержке Федерации тенниса России.

Участники — спортсмены высокого класса. «Новь на грунтовых кортах старейшего стадиона страны», — говорится в анонсе.

Вход свободный в течение всей недели.

В Музее янтаря 12 и 13 июня пройдёт фестиваль исторической реконструкции.

