Арктическая «Мафия», День эколога и турнир по теннису: куда бесплатно сходить в Калининграде после работы

В день рождения А. С. Пушкина «неТеатр» представляет спектакль «Нам не до смеха». Сюжет: драматург пытается получить у Цензора разрешение на постановку своей пьесы, но военный чиновник без чувства юмора считает, что в сложное для страны время не до развлечений.