В Прикамье начали набирать женщин в войска БПЛА

Администрация Уинского муниципального округа Прикамья объявила о наборе женщин на должности оператора БПЛА и водителя с категорией В. Как указано в сообщении, опубликованном в официальных соцсетях муниципалитета, в беспилотные войска набирают женщин от 18 до 35 лет.

Соискательницам предлагается доход в размере 210 тыс. руб. ежемесячно, а сразу после заключения контракта с Минобороны РФ — подъемные в размере 1,5 млн руб. Срок действия контракта — один год. Указано также, что женщин-водителей задействуют в перевозке гуманитарной помощи.

Ранее о наборе женщин в беспилотные войска сообщали в Омской области, Красноярском крае, Московской области и других регионах.

