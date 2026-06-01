Калининградскую область в начале лета ждут туманы, ливни и потепление до +26 — синоптики

Календарное лето в регионе начнётся с умеренного тепла, кратковременных дождей и прохлады у побережья. Об этом пишет телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».
В начале июня погоду в регионе будет определять умеренно тёплый воздух, поступающий из Европы. В понедельник и вторник в Калининграде и области температура поднимется до +20…+23, местами возможны кратковременные дожди, ливни и грозы. На море окажется несколько прохладнее, по утрам и вечерам там не исключены дымка и туман.
К полудню понедельника воздух прогреется до +17…+20, у побережья — до +14…+17. Днём в Калининграде и области ожидается до +20…+23, у моря — +15…+19. Местами пройдут кратковременные дожди и ливни, возможны грозы, особенно в центральной, южной и западной частях региона.
Во вторник ночью температура составит +7…+12, где-то возможны небольшие дожди, дымка и туман. Днём в Калининграде и области ожидается +19…+22, в континентальной части региона местами до +23…+24. У побережья прогнозируют +15…+18, на Куршской и Балтийской косах — +14…+16.
Самой тёплой и приятной станет среда. Ночью ожидается +10…+14, днём в Калининграде и области воздух прогреется до +22…+25, а местами и до +26. Даже у побережья можно будет рассчитывать на комфортные +21…+24. В некоторых частях региона возможны небольшие кратковременные дожди.
Во второй половине недели погода станет более переменчивой из-за влияния Атлантики и процессов над Западной и Центральной Европой. По предварительному прогнозу, днём ожидается около +20…+24, ночью — +10…+15. Временами возможны дожди и грозы. К выходным короткие потепления могут сменяться более прохладными периодами.
Пляжный сезон в Калининградской области уже стартовал, но для купания пока открыто только одно место — в Пионерском.