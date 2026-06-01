В первые выходные июня в Шушенском состоится фестиваль «День молока»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В субботу, 6 июня, на Острове Отдыха в поселке Шушенское состоится V Межрегиональный фестиваль сельского промышленного туризма «День молока — путь к сельскому будущему». Мероприятие объединит современные технологии, сельское хозяйство, семейный отдых и туристические возможности юга Красноярского края.
В этом году фестиваль пройдет под темой «Кибердеревня» и познакомит гостей с современными технологиями, которые уже сегодня применяются в агропромышленном комплексе. Посетителей ждут демонстрации беспилотных летательных аппаратов, выставки робототехники, зоны виртуальной реальности, автосимуляторы, интерактивные площадки, показательные выступления операторов БПЛА и гонки дронов.
На фестивале будут работать спортивные и творческие локации, детские игровые площадки, профориентационные зоны образовательных учреждений, выставка современной сельскохозяйственной техники, ярмарки и фуд-корт. Гости смогут познакомиться с новейшими решениями в животноводстве и растениеводстве, а также принять участие в познавательных и развлекательных мероприятиях для всей семьи.
Особое место в программе займет дегустация продукции молокоперерабатывающих предприятий региона. Также гостей ждут выступления творческих и национальных коллективов, тематические фотозоны и праздничный концерт.
Хедлайнерами фестиваля станут кавер-группа «Пати Ракеты», DJ Sanders и шоу-проект UnderStress.
Впервые среди гостей фестиваля пройдет розыгрыш суперпризов. Участники смогут выиграть племенную телочку голштинской породы с документами и родословной, а также современную умную колонку. Для участия необходимо зарегистрироваться на площадке фестиваля и дождаться розыгрыша.
Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» и способствует развитию сельского промышленного туризма, созданию новых туристических продуктов и повышению привлекательности сельских территорий для жителей и гостей региона.
Начало работы площадок — в 14:00. Вход свободный. На территории мероприятия действует запрет на употребление алкогольных напитков.
