В Подтёсово завершился XXIII открытый краевой турнир по греко-римской борьбе на призы генерального директора «Норникель — ЕРП»

Во второй день состязаний провели финальные схватки, а после все участники смогли попасть на мастер-класс к знаменитому борцу, олимпийскому чемпиону Асланбеку Хуштову. Спортсмен родом из Кабардино-Балкарии, а с 2003 года тренировался в Красноярской школе высшего спортивного мастерства по видам борьбы им. Д. Миндиашвили, представляя на соревнованиях родную республику и Красноярский край. Титулованный борец взял золото на Олимпийских играх-2008, а также является трехкратным чемпионом Европы, призёром чемпионатов мира и многократным победителем международных турниров. С юными борцами он поделился тонкостями применения разных приёмов, благодаря которым он побеждал, а после сфотографировался со всеми желающими и оставил автографы на память.