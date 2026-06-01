В Подтёсово завершился XXIII открытый краевой турнир по греко-римской борьбе на призы генерального директора «Норникель — ЕРП»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Подтёсово в год 95-летия Енисейского речного пароходства прошёл XXIII открытый краевой турнир по греко-римской борьбе на призы генерального директора «Норникель — ЕРП» и главы Енисейского муниципального округа. За кубки и медали состязались порядка 150 ребят из шести регионов России.
Поединки в разных весовых категориях среди юношей до 16 лет традиционно прошли в спортшколе им. Ф. В. Вольфа. На ковёр вышли спортсмены из Подтёсово и соседнего Енисейска, борцы из других городов Красноярского края, а также из Республики Хакасия, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей.
«Проводить турнир по греко-римской борьбе в Подтёсово в последние дни весны и начала лета, стало традицией для Енисейского пароходства и “Норникеля”. Для компании — это способ поддержать развитие спорта на местном уровне. За счёт организации конкуренции повысить мастерство воспитанников спортшколы, а также познакомить ребят из других городов с нашим предприятием. Подтёсовская ремонтно-эксплуатационная база флота является градообразующей организацией, большая часть жителей посёлка — работники ПРЭБ. Борцы в Подтёсово — это в том числе дети и внуки наших сотрудников», — отметил заместитель генерального директора «Норникель — ЕРП» по персоналу и социальной политике Евгений Мызников.
Основная часть поединков прошла в первый соревновательный день. Спортсмены выступали в 11 весовых категориях от 35 до 85 + килограммов.
Артём Капустин, занявший первое место в категории 38 кг, приехал в посёлок речников из Новосибирской области. На соревнованиях его поддерживал папа, который и привел сына в этот спорт.
«У меня в соперниках были ребята из Красноярска и Томска. Все поединки я выиграл технически, допустил кое-какие ошибки, было непросто. Борьбой я занимаюсь уже 7 лет. Хочу в следующем году стать первым по Сибири и поехать на всероссийские соревнования и занять там призовое место», — рассказал Артём Капустин.
Подтёсовец Семён Бакулин тоже стал победителем — в категории 44 кг.
«Борьбой занимаюсь 4 года не просто ради развлечения, а хочу выступать на соревнованиях и на всех получать первые места. Мне нравится выезжать в другие города на состязания, но и у нас на турнире тоже интересно — много спортсменов приезжает. После турнира мы продолжаем общаться с ребятами», — рассказал Семён Бакулин.
Среди участников турнира была одна девочка, она тоже занимается в спортшколе им. Ф. В. Вольфа.
«Два года назад я захотела пойти на борьбу. Нам в школе дали листовки с номером, по которому можно записаться на занятия. Мне захотелось попробовать, добиться результатов. Это мои первые соревнования, за меня пришли поболеть мама, папа и сестра», — поделилась Арина Михалкова.
Во второй день состязаний провели финальные схватки, а после все участники смогли попасть на мастер-класс к знаменитому борцу, олимпийскому чемпиону Асланбеку Хуштову. Спортсмен родом из Кабардино-Балкарии, а с 2003 года тренировался в Красноярской школе высшего спортивного мастерства по видам борьбы им. Д. Миндиашвили, представляя на соревнованиях родную республику и Красноярский край. Титулованный борец взял золото на Олимпийских играх-2008, а также является трехкратным чемпионом Европы, призёром чемпионатов мира и многократным победителем международных турниров. С юными борцами он поделился тонкостями применения разных приёмов, благодаря которым он побеждал, а после сфотографировался со всеми желающими и оставил автографы на память.
«Я посмотрел поединки, пока дети растут и меняются, сложно судить о том, кто плохо или хорошо борется. Самое главное, что ребята порадовали яркой борьбой и каскадом разных приемов, которые они смело делают. Подтёсово — отдаленный поселок, и для детей такие турниры становятся большим стимулом для занятий спортом. Спасибо организаторам, спасибо Енисейскому речному пароходству за такой праздник, за то, что вкладываются в воспитание подрастающего поколения. Из этого турнира вышло уже много мастеров спорта, ребята это видят и тоже стремятся к высоким результатам», — отметил Асланбек Хуштов.
По итогам турнира участников наградили медалями и кубками. Специальные призы генерального директора «Норникель — Енисейское речное пароходство» получили:
«Лучший борец» — красноярец Андрей Баб, взявший «золото» в весовой категории 85+ кг;
«Самый техничный борец» — Назар Меткижеков из Хакасии, победитель в группе до 35 кг;
«За волю к победе» поощрили Араме Хамояна из Красноярской ГСШОР, победившего в сложном поединке за первое место в категории до 62 кг.
Отметим, что ежегодный открытый краевой турнир по греко-римской борьбе в Подтесово проводится по правилам United World Wrestling. Так что участники могут не только завоевать медали и призы, но и выполнить спортивный разряд.