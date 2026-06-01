В Красноярском крае открылись 617 пришкольных лагерей

В этом году особое внимание уделят воспитанию и просвещению детей. В загородных лагерях запланировали 117 профильных смен, 26 тематических смен «Движения Первых», а также четыре смены «Содружество Орлят России» для учеников начальной школы в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Одаренные школьники, которые проявили себя в учебе, спорте, искусстве и творчестве, смогут бесплатно отдохнуть за пределами региона. 132 ребенка отправятся в лагерь «Алые паруса» в Приморском крае. Такую возможность для талантливых ребят возобновили по поручению губернатора Михаила Котюкова с 2024 года.