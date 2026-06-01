В Красноярском крае открылись 617 пришкольных лагерей

В Красноярском крае стартовала летняя оздоровительная кампания. Об этом сообщили в министерстве образования Красноярского края.

Для детей уже открылись 617 пришкольных лагерей. В них отдыхают 62 тыс. ребят. Также первая смена началась в 12 загородных оздоровительных лагерях, куда заехали свыше 12 тыс. детей. Со 2 по 14 июня планируется открыть еще 17 загородных лагерей. С 5 по 10 июня детей примут 17 загородных площадок, с 11 по 18 июня еще 9.

Всего этим летом в Красноярском крае планируют открыть 803 лагеря с дневным пребыванием, 58 загородных лагерей и 18 палаточных. Летним отдыхом и оздоровлением охватят свыше 116 тыс. детей.

В этом году особое внимание уделят воспитанию и просвещению детей. В загородных лагерях запланировали 117 профильных смен, 26 тематических смен «Движения Первых», а также четыре смены «Содружество Орлят России» для учеников начальной школы в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Одаренные школьники, которые проявили себя в учебе, спорте, искусстве и творчестве, смогут бесплатно отдохнуть за пределами региона. 132 ребенка отправятся в лагерь «Алые паруса» в Приморском крае. Такую возможность для талантливых ребят возобновили по поручению губернатора Михаила Котюкова с 2024 года.

Бесплатные путевки предоставляют детям с инвалидностью, детям из малоимущих и многодетных семей, детям без попечения родителей, которые находятся под опекой, а также ребятам из арктической зоны края. Дети участников СВО имеют преимущественное право на получение путевки. В этом году в загородных лагерях отдохнут свыше 4 тыс. таких детей.

Сейчас все путевки уже распределены. Если кто-то откажется от путевки, ее передадут следующему ребенку в очереди. Об этом родителям сообщат по телефону.

