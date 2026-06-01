3,1 млн рублей взыскали за ущерб реке с предприятия в Ардатове

В Ардатове Нижегородской области коммунальное предприятие МУП «Водосток» обязали возместить ущерб, нанесённый реке Леметь, — сумма составила более 3,1 млн рублей. Об этом проинформировала пресс‑служба межрегионального управления Росприроднадзора.
Проверка очистных сооружений предприятия, реконструированных в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги», выявила нарушения: содержание загрязняющих веществ в сбрасываемых сточных водах превышало установленные нормативы.
Специалисты Росприроднадзора произвели расчёт вреда, причинённого водному объекту, но предприятие не погасило задолженность в добровольном порядке. В результате вопрос был передан в суд.
Дело рассматривалось в областном Арбитражном суде, который вынес решение о полном взыскании заявленной суммы ущерба с МУП «Водосток».
