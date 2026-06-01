Юрий Шалабаев поздравил нижегородцев с Днем защиты детей

Глава города пожелал детям хорошего лета и новых открытий.

Источник: Время

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем макс-канале поздравил юных и взрослых нижегородцев с Днем защиты детей и первым днем лета.

Глава города отметил, что каждый ребенок достоин счастливого детства, окруженного заботой и вниманием. Поэтому главная задача взрослых состоит в том, чтобы дети росли здоровыми, умными и всесторонне развитыми.

«Нижегородские детские сады и ясли принимают детей с раннего возраста, более 63 тысяч малышей получают не только полноценное питание и сон, но и первые знания, учатся общаться, творить, любить свою Родину. 180 школ города создают для почти 162 тысяч детей целый мир качественного образования и воспитательных мероприятий. “Движение первых”, олимпиады, конкурсы — всего и не перечислишь», — отметил Шалабаев.

Для развития творческих способностей и физического потенциала подрастающего поколения работают центры и дома детского творчества, спортивные школы и секции. Традиционно каждый летом открываются загородные, пришкольные, профильные и оздоровительные лагеря.

«Дорогие ребята, веселого и интересного вам лета! Набирайтесь сил и положительных эмоций. Будьте любопытными, изучайте этот мир, каждый день открывайте его для себя! Вы — его будущее! Ваши мечты и таланты двигают этот мир вперед! С праздником! Мы всегда рядом!» — подытожил мэр Нижнего Новгорода.

Напомним, что семь дорог к детским лагерям отремонтируют в Нижегородской области в 2026 году.