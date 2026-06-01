Уникальный струг «Такмак» открыл сезон походом от Дивногорска до Красноярска

Команда красноярского струга «Такмак» открыла юбилейную 10-ю навигацию походом по Енисею от Дивногорска до краевого центра. Путь уникального судна начался в промозглую, дождливую погоду, но это не остановило команду «Такмака». По пути они сделали привал на острове Сосновый и приняли участие в ежегодном песенном фестивале. Напомним, судно длиной 10 метров построено по образцу казачьих лодок членом Русского географического общества, доктором биологических наук, доцентом, ведущим научным сотрудником Института биофизики СО РАН, профессором СФУ Денисом Рогозиным. Профессор мечтает воссоздать историю русских географических открытий в Сибири. Деревянный струг ходит на веслах или под парусом. В прошлом году уникальный струг «Такмак» отправился в экспедицию из Красноярска в Енисейск.