Сервис обратной связи Прикамья рассмотрел более 28 тысяч вопросов

Жители Пермского края с начала этого года направили 29 тыс. обращений на федеральную Платформу обратной связи (ПОС), из них 28,4 тыс. были рассмотрены специалистами и завершены. Работа сервиса отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Самые частые поводы для обращений касались вопросов медицины — 8,7 тыс., электронной записи на прием к врачу — 6,5 тыс., содержания автомобильных дорог — 4 тыс., а также благоустройства — 1,5 тыс. заявок. Всего на ПОС доступно уже более 700 тем.
Напомним, оставить обращение на платформе можно через личный кабинет на портале госуслуг, специальные виджеты на сайте или официальной странице в социальных сетях ведомств, а также в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе». После отправки сообщение автоматически направляется для подготовки ответа в органы власти или соответствующие организации. Срок ответа составляет от 10 до 30 календарных дней в зависимости от темы. Полученный ответ можно оценить прямо на платформе.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.