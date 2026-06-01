Сервис обратной связи Прикамья рассмотрел более 28 тысяч вопросов

Напомним, оставить обращение на платформе можно через личный кабинет на портале госуслуг, специальные виджеты на сайте или официальной странице в социальных сетях ведомств, а также в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе». После отправки сообщение автоматически направляется для подготовки ответа в органы власти или соответствующие организации. Срок ответа составляет от 10 до 30 календарных дней в зависимости от темы. Полученный ответ можно оценить прямо на платформе.