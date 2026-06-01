Росприроднадзор взыскивает 3,1 млн рублей за загрязнение реки в Ардатове

Источник: Живем в Нижнем

Росприроднадзор взыскивает более 3,1 млн рублей с муниципального коммунального предприятия «Водосток» в Ардатове Нижегородской области. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления.

Во время проверки специалисты обнаружили, что очистные сооружения предприятия нарушают экологические требования. Концентрация вредных веществ в сточных водах, которые сбрасывают в реку Леметь, превышает норму.

Роспотребнадзор рассчитал сумму ущерба, которое МУП «Водосток» причинило окружающей среде. Предприятие отказалось добровольно выплатить деньги, поэтому вопрос решался в суде. Арбитражный суд Нижегородской области поддержал позицию природоохранного ведомства и постановил взыскать всю сумму ущерба с коммунальщиков.

Напомним, нижегородка выплатит более 29 млн рублей за вред, нанесенный почвам.