Как транквилизатор: воронежцев предупредили об опасности валерьянки

«Валерьянка не так безобидна, как кажется. Она работает на ГАМК-рецепторах по тому же принципу, что и транквилизаторы, только в тысячу раз слабее. При длительном ежедневном приёме возможны привыкание и синдром отмены с бессонницей и тревогой. Плюс она токсична для печени в высоких дозах и усиливает действие снотворных, алкоголя и тех же антидепрессантов. Поэтому натуральное не равно безопасное. Валерьянка хороша для разового, но не для ежедневного приёма», — прокомментировала специалист.